سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.