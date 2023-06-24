وزارة الداخلية

الداخلية: تأجيل قرعة الطلبة المتقدمين للإلتحاق بدورة الطلبة الضباط دفعة 48 بسبب خلل تقني في إرسال التصاريح الإلكترونية لدخول المتقدمين

24 يونيو، 2023
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أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن تأجيل قرعة دورة الطلبة الضباط الدفعة (48)من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمزمع عقدها اليوم السبت الموافق 2023/6/24، وذلك بسبب الضغط الشديد على نظام التصاريح الإلكترونية مما تسبب بخلل تقني في النظام وتوقف إرسال رسائل التأكيد بشكل مؤقت، ولمعالجة هذا الخلل فإنه سيتم تأجيل موعد إجراء القرعة للمتقدمين المجتازين لشروط الإلتحاق بالدورة،على ان تقام القرعة في يوم السبت الموافق 2023/7/8.

وذلك حرصاً وتأكيدًا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وإعطاءهم فرصة الحضور للقرعة العلنية.

المصدر
وزارة الداخلية
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24 يونيو، 2023
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