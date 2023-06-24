الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

البديوي: المرأة الخليجية تؤدي دورا مهما في ميدان الدبلوماسية

24 يونيو، 2023
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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت إن المرأة الخليجية تؤدي دورا مهما في ميدان الدبلوماسية.

وأضاف البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف 24 يونيو من كل عام أن المرأة الدبلوماسية اليوم تعد رمزا للقوة والإبداع.

وأكد أن مكانة المرأة الخليجية في العمل الدبلوماسي تعكس حرص قادة دول المجلس واعتزازهم بتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار.

وأشار إلى أن دول المجلس واصلت على مر السنوات دعمها اللامحدود في تعزيز تمثيل المرأة بالقطاع الدبلوماسي من خلال توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة للمرأة الدبلوماسية وإزالة جميع العوائق والتحديات التي تواجهها وضمان حصولها على الدعم والتأهيل اللازمين للنجاح في مهامها.

وأفاد بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون تشجع المرأة الدبلوماسية وتدفعها الى استمرار المشاركة الفعالة في صنع القرارات الدبلوماسية والإسهام في تشكيل السياسة الخارجية داعيا الجميع إلى الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي والاستمرار في دعمها وتمكينها.

المصدر
وكالات
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24 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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