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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس

24 يونيو، 2023
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استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على حاجز (قلنديا) العسكري شمال مدينة (القدس) المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عائلة الشهيد قولها إن قوات الاحتلال أبلغتها باستشهاد نجلها إسحق العجلوني (18 عاما) من بلدة (كفر عقب) شمال القدس واحتجاز جثمانه.

وأضافت أن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد ووالدته وشقيقه وطالبتهم بالتوجه لمركز التحقيق في منطقة (المسكوبية) بمدينة (القدس).

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان أن فلسطينيا أطلق النار باتجاه الجنود على حاجز (قلنديا) ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة مضيفة أن قوات الاحتلال ردت على مصدر إطلاق النار وقامت بتحييد المنفذ وإعلان مقتله لاحقا.

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24 يونيو، 2023
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