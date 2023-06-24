جامعة الكويت

جامعة الكويت تتقدم في تصنيف تايمز هاير إيديوكيشن “THE” وتدخل ضمن أفضل 201-250 جامعة على مستوى آسيا لسنة 2023

24 يونيو، 2023
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أعلنت مؤسسة تايمز هاير إيديوكيشن (THE) تحسن تصنيف جامعة الكويت ودخولها ضمن أفضل 250-201 جامعة على مستوى آسيا في 2023 مقارنة بعام 2022؛ حيث كانت ضمن أفضل 250-300.

وجاء هذا التحسن الذي يجسد حرص الجامعة واهتمامها بقضايا الجودة الأكاديمية وتطوير منظومة البحث العلمي نتيجة تضافر جهود إدارة الجامعة الحالية في إعداد البيانات وتزويدها للمؤسسة ومتابعتها المستمرة مع مؤسسات التصنيف، إلى جانب الاستفادة من الخبرات السابقة من خلال إعداد منظومة عمل مؤسسية متكاملة تحتوي على أفضل معايير ضبط الجودة للمتابعة والقياس.

وستواصل جامعة الكويت المضي قدماً نحو تحقيق أفضل النتائج في التصنيفات العالمية المختلفة القادمة لتحقيق ريادة جامعة الكويت محلياً وإقليمياً ودولياً.

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24 يونيو، 2023
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