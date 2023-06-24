سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه رعاه الله لسموه موفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.