سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان لوزير وقيادات التعليم بمناسبة نجاح خطة أداء اختبارات طلبة الصف الثاني عشر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان إلى معالي وزير التعليم الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أ. أسامة حسين السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي (2022 – 2023) مقدرا سموه رعاه الله الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى معالي وزير التعليم الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أ. أسامة حسين السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم ضمنها سموه حفظه الله أطيب تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كافة المستويات والقطاعات في الاعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح واكمال تحصيلهم العلمي.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.