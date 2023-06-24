النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

الخالد يوجه بترقية 604 ضابط وضابط صف في قوة الاطفاء العام

24 يونيو، 2023
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وجه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بترقية 604 ضابط وضابط صف بقوة الإطفاء العام من مختلف الرتب

وجاءت هذه الترقية تماشيا مع رؤية معاليه التي يحرص من خلالها على إعطاء كل ذي حق حقه و دعم الكوادر البشرية من منتسبيي قوة الإطفاء العام وحثهم على بذل المزيد من التطور المهني والعملي ولتكون هذه الترقيات دافعا لهم في آداء مهامهم الوظيفية ورفع روحهم المعنوية ومنحهم كل حقوقهم وفقا لإجراءات ولوائح العمل المعمول بها.

المصدر
قوة الإطفاء
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24 يونيو، 2023
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