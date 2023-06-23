وزارة التربية: انخفاض حالات الحرمان في امتحانات الصف الـ12 مقارنة مع العام الماضيوزارة التربية:

وزارة التربية: انخفاض حالات الحرمان في امتحانات الصف الـ12 مقارنة مع العام الماضيوزارة التربية:

أعلنت وزارة التربية في احصائية لها انخفاض نسبة حالات الحرمان في اختبارات الصف الـ12 للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022 / 2023 مقارنة مع الامتحانات النهائية للعام الدراسي السابق.

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة ان الاحصائية تشير الى انخفاض حالات الحرمان بنسبة 79 في المئة في القسم الادبي و6ر74 في القسم العلمي وذلك بفضل عدد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الظواهر السلبية وقت الامتحانات.

وكانت الوزارة اعلنت في مايو الماضي عن اطلاق حملة توعوية باسم (استعد) عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي استعدادا لفترة الاختبارات بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات والتحضير الجيد للاختبارات