الهلال يتعاقد مع البرتغالي نيفيش بصفقة قياسية لولفرهامبتون

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع قائد ولفرهامبتون ولاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش بصفقة قياسية للنادي الإنكليزي.

ونشر النادي الاكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه ابن الـ26 عامًا بقميص النادي مرفقًا بعبارة “من معقل الذئاب الى كبير آسيا”.

وأشار ولفرهامبتون عبر موقعه الى ان قائده سينضم الى الهلال “بصفقة قياسية للنادي” الانكليزي مقدّرة بـ47 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية.

وكشف الهلال أن العقد الذي جرت مراسم توقيعه في العاصمة الفرنسية باريس يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وصل نيفيش الى ولفرهامبتون عام 2017 قادمًا من بورتو وبات ركيزة مع الذئاب الذي خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.

ولكن على عكس الانتقالات الأخيرة للاعبين في نهاية مسيراتهم الاحترافية، لا يزال نيفيش البالغ من العمر 26 عامًا في ريعان شبابه، وكان برشلونة الاسباني أبدى لفترة طويلة اهتمامه به.

قال في مقطع فيديو وداعي لولفرهامبتون “عشنا آلاف اللحظات التي ستبقى الى الابد. يا له من مشوار … شكرًا لكل شخص عملت الى جانبه، كل لحظة كانت لا تُنسى”.

تابع وهو يذرف الدموع “أن أصبح القائد في العام الاخير جعلني فخورًا جدًا”.

ساهم نيفيش في صعود الفريق من دوري “تشامبيونشيب” الى الدوري الممتاز بعد عام من انضمامه الى صفوفه ثم إلى المركز السابع في الدوري الممتاز في العاميين التاليين.

وبلغ ولفرهامبتون أيضًا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في عام 2020، لكنه عانى الامرين الموسم المنصرم وأنهاه في المركز الثالث عشر.