الكويت والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

وقعت وزارة الخارجية الكويتية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في التصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في هذا الجانب.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن “مذكرة التفاهم ستعزز التعاون وتبادل الخبرات وتدريب الشباب والمعنيين بالدولة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب”.

ونوه المشعان بأن وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب فلاديمير فورونكوف أثنى على دور دولة الكويت في ملف مكافحة الإرهاب وأن مذكرة التفاهم التي وقعت تعد من أهم مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها” في هذا الصدد.

وتابع أنه خلال التوقيع جرى الاتفاق على برنامج تدريب للكويتيين وإقامة ورش عمل خاصة في مجال مكافحة الإرهاب كما وجهت دعوة لفورونكوف الى زيارة الكويت.

وجدد المشعان التأكيد على سعي دولة الكويت الدائم لتعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وأنها باتت شريكا وثيقا للمجتمع الدولي وهو ما ينعكس جليا في دورها الفعال خلال الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية الداعية للتعاون في هذا المجال فضلا عن تفاعلها المستمر مع الامم المتحدة.