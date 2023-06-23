موسكو: الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا “خارج الخدمة” بعدما استهدفته كييف

أعلن مسؤول روسي الجمعة أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلّها القوات الروسية جزئياً أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كييف الخميس.

وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة في الجزء المحتل من منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي “لسوء الحظ ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية”.

واضاف “خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، ستبقى الخدمة المرورية متوقفة على الجسر”.

تعرض جسر تشونغار المكون من مسارين متوازيين يربطان شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، لضربة ليل الأربعاء إلى الخميس.

يقع الجسر على طريق يربط شبه جزيرة القرم وميليتوبول، إحدى أكبر المدن التي سيطر عليها الروس في جنوب أوكرانيا.

وتشكّل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014 قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا، خصوصا لإرسال تعزيزات وصيانة معدات. وتعد الجسور القليلة التي تربط شبه الجزيرة بجنوب أوكرانيا المحتل ضرورية لتنفيذ هذه العمليات، في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية في جنوب وشرق البلاد.

الخميس، اعتبر عضو الإدارة الأوكرانية في خيرسون يوري سوبوليفسكي أن الأضرار التي لحقت بجسر تشونغار “ضربة موجهة للبنى التحتية العسكرية الروسية”.