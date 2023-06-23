وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية: نحن والصين علينا مسؤولية للعمل المشترك

23 يونيو، 2023
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة إن العالم يتوقع أن تعمل الولايات المتحدة والصين معا بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال قمة في باريس حول تخفيف ديون الدول الفقيرة وضخ تمويل لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت يلين في جلسة بالقمة شاركت فيها مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وزعماء آخرين “بوصفنا أكبر اقتصادين في العالم، تقع علينا مسؤولية العمل المشترك في القضايا العالمية”.

وأضافت “إنه أمر يمكننا فعله وأمر يتوقعه العالم منا”.

المصدر
رويترز
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23 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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