سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وسط الاشتباكات بين قوات الاحتلال واهالي مدينة جنين

الأمم المتحدة: العنف في الضفة الغربية ينذر بالخروج عن السيطرة

23 يونيو، 2023
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بشدة، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال في مخيم للاجئين.

وقال تورك في بيان تلاه متحدث في إفادة صحفية بالأمم المتحدة “العنف الذي وقع هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة، ويغذيه خطاب سياسي متشدد، وتصعيد في استخدام الاحتلال لأسلحة عسكرية متطورة”.

وأضاف المتحدث أن الأسلحة تضمنت طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

المصدر
رويترز
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23 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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