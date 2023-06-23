صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى دوق لوكسمبورغ بالعيد الوطني لبلاده

23 يونيو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لسموه موفور الصحة والعافية ولدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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23 يونيو، 2023
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