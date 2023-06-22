مجلس الجامعات الحكومية: إعتماد إنشاء الكلية الجامعية للدراسات التكاملية

عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه، صباح اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس.

وأعلن الأمين العام للجامعات الحكومية الدكتور عادل المانع في تصريح صحافي بعد الاجتماع، أن المجلس صدق في اجتماعه على محضر الاجتماع رقم (2023/2) لمجلس الجامعات الحكومية المنعقد بتاريخ 2023/5/17، كما أحيط المجلس علماً بتقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (2023/2) المنعقد بتاريخ 2023/5/17.

وأشار المانع إلى أن المجلس ناقش واعتمد انشاء وتسمية الكلية الجامعية للدراسات التكاملية في جامعة عبد الله السالم.

وأضاف المانع أن المجلس استعرض في اجتماعه التقرير النهائي لسياسة التعليم العالي والبحث العلمي المقدم من اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وكشف المانع أن أبرز توجيهات التقرير تمثلت في (إنشاء نظام مركزي للقبول في التعليم العالي، وإنشاء برنامج وطني للبحث العلمي، وتوسيع نطاق عمل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ليشمل ضمان جودة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أداء وعمل أعضاء هيئة التدريس، وتقديم مبادرات تركز على اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات).

كما أفاد الدكتور عادل المانع بأن المجلس اعتمد القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي (2024/2023) وناقش أبرز التعديلات عليها وانتهى إلى تفويض وزير التعليم في شأن اعتماد الأعداد النهائية المقررة قبولها في جامعة الكويت وفقا للنسب والشروط المعتمدة.