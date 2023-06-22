أمين عام مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات الخليجية العراقية وأهمية تعزيزها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس متانة أواصر العلاقات بين المجلس والعراق وأهمية تعزيزها على جميع المجالات.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده البديوي مع سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل بمقر الأمانة في الرياض.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات لتعزيز العلاقات وفقا للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس والعراق ويوطد أسس التعاون بينهما.

وأضاف أن الجانبين استعرضا كذلك خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة من 2019 إلى 2024 ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.