أمين عام مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات الخليجية العراقية وأهمية تعزيزها

أمين عام مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات الخليجية العراقية وأهمية تعزيزها

22 يونيو، 2023
0 37 أقل من دقيقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس متانة أواصر العلاقات بين المجلس والعراق وأهمية تعزيزها على جميع المجالات.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده البديوي مع سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل بمقر الأمانة في الرياض.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات لتعزيز العلاقات وفقا للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس والعراق ويوطد أسس التعاون بينهما.

وأضاف أن الجانبين استعرضا كذلك خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة من 2019 إلى 2024 ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

المصدر
وكالات
الوسوم
22 يونيو، 2023
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الاسير الفلسطيني كمال جوري في نابلس

22 يونيو، 2023

حكومة الاحتلال تقرر بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب نابلس

21 يونيو، 2023

استشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في جنين

21 يونيو، 2023

أمين مجلس التعاون يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين

20 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى