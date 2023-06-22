الداخلية: ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 7000 حبة كبتاجون ومخدرات متنوعة وسلاح ناري

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من اخطارها المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط (5) متهمين (مواطن وشخصين من الجنسية الفلبينية وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية) وبحوزتهم (40) حبة لاريكا و(10) جرام من الكيميكال و(60) جرام من الشبو و(7000) حبة كبتاجون و(5) جرام من مادة الهيروين و(3) أقراص من الزنكس وسلاح ناري.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن يواصلون الليل بالنهار بمواجهة تجار ومروجي المواد المخدرة لحماية الجنيع من آفة المخدرات والتصدي بكل حزم لتجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن.

وتهيب الإدارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).