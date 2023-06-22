وزير الشؤون: فخورون بتخريج الدفعة الرابعة من حملة شركاء لتوظيفهم المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة

أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الخميس عن الفخر والاعتزاز بتخريج الدفعة الرابعة من حملة (شركاء لتوظيفهم) المعنية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم تدريبا نوعيا لإعدادهم للانخراط بسوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من الحملة التي نظمتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشراكة استراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية المجتمعية ونماء الخيرية.

وأشاد وزير (الشؤون) بجهود الخريجين وأولياء أمورهم الرامية إلى رفع مستوياتهم المهنية وعكست رغبتهم الصادقة في التدريب والتأهيل ودخول معترك الحياة الوظيفية منوها بالشركاء وهم (البناء البشري) و(نماء الخيرية) وقطاع المصارف واتحاد الجمعيات التعاونية ومؤسسات القطاع الخاص.

بدورها قالت المدير العام لجمعية البناء البشري عواطف السلمان في كلمة مماثلة إن “هذه المبادرة لم تعد مقتصرة على دولة الكويت بل نفخر بأن الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة قد نقلوا كامل التجربة إلى هناك وتم تطبيقها بذات المنهجية وحققت أهدافها المرجوة منها في عامها الأول”.

وأعربت السلمان عن سعادتها بهذا “العرس الوطني الذي استهدف تخريج أجيال شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة قادرة على تحمل أمانة العمل”.

يذكر أن البرامج التدريبية المقدمة تشتمل على عمل ميداني في الجهات المانحة للمقاعد الوظيفية متضمنة خدمة العملاء والإدارة المكتبية والأرشفة وبرنامج الصحة والسلامة الوظيفية وجميعها مرتبطة ب(التوصيف الوظيفي) الذي أرسل من الجهات الراغبة في توظيفهم.

وشهدت الحملة على مدار أربع دفعات تدريب 158 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيف 112 منهم في مؤسسات القطاعين العام والخاص.