اللجنة التنسيقية الحكومية-النيابية تعقد اجتماعها الأول في مجلس الأمة للتشاور بشأن الأولويات التشريعية

عقدت (اللجنة التنسيقية الحكومية – النيابية) اليوم الخميس اجتماعها الأول في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال17.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي أعضاء (التنسيقية الحكومية) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

ومن الجانب النيابي أعضاء (التنسيقية النيابية) النواب الدكتور حسن جوهر وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي وفهد بن جامع وفهد المسعود ومتعب الذايدي وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور وأسامة الشاهين.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق بالإجماع في جلسته الأولى على توصية نيابية بشأن مد دور الانعقاد حتى الانتهاء من التشريعات المعلن عنها للعمل على إقرارها قبل فض هذا الدور.