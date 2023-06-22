البنك الدولي

تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاق قرض بقيمة 268.4 مليون دولار

22 يونيو، 2023
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ذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

ينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.

وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم “إلميد”، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

المصدر
رويترز
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22 يونيو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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