16 قتيلا على الأقل في هجومين بوسط نيجيريا

16 قتيلا على الأقل في هجومين بوسط نيجيريا

قُتل 16 شخصاً على الأقل في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا التي تشهد تجددا للصدامات الدامية بين الرعاة والمزارعين، على ماذكر الجيش الخميس.

تشهد المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا توترات وصدامات دامية بين مجتمعات المزارعين والرعاة على خلفية استغلال موارد الأرض والمياه.

في أعمال العنف الأخيرة التي وقعت الثلاثاء، قتل مسلحون ستة عناصر من ميليشيات محلية للدفاع عن النفس من المزارعين في منطقة ريوم، فيما قتل عشرة آخرون في هجوم بمنطقة مانغو، بحسب متحدث باسم الجيش.

واوضح الميجور إيشاكو تاكوا لوكالة فرانس برس الاربعاء ان “ستة اشخاص قتلوا في ريوم… ووقع هجوم آخر في بعض بلديات مانغو وقتل 10 أشخاص”.

وقال بالا فوانغجي، النائب المحلي في جنوب مانغو، إن 14 شخصًا قتلوا في تلك المنطقة.

واضاف فوانغجي “تبلغنا بمقتل 14 شخصا وبتدمير منازل وحرق ممتلكات. لم تصلني كل التفاصيل بعد”.

منذ أيار/مايو، قضى أكثر من 200 شخص بين مزارعي بيروم ورعاة من الفولاني في مناطق ريوم وباركين لادي ومانغو.

أدت سلسلة عمليات القتل التي أعقبتها أعمال انتقامية إلى انتشار أوسع للجرائم في المنطقة حيث تقوم العصابات باستهداف القرى وتقوم بعمليات خطف جماعي ونهب.

يواجه رئيس نيجيريا الجديد بولا تينوبو الذي تولى مهامه نهاية أيار/مايو، لقيادة أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأول اقتصاد في القارة، تحديات أمنية متعددة.