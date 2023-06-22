استخدام خدمة Map Service لتوحيد نظام الاحداثيات بين بلدية الكويت والجهات الحكومية

عقد قطاع شؤون المساحة الاجتماع التحضيري بين بلدية الكويت والجهات الحكومية لتوحيد استخدام نظام الاحداثيات الذي يحدد المواقع والاحداثيات ، بناءا على توجيهات معالي وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الاتصالات والسيد مدير عام بلدية الكويت بأهمية الحرص على استفادة الجهات الحكومية بكافة قطاعاتها من هذا النظام.

ويأتي عقد هذا الاجتماع لتفادي أي إشكاليات فنية قد تنتج عند تسليم المواقع المخصصة بسبب اعتماد حدود مواقع القسائم والمرافق باستخدام احداثيات تختلف عن النظام المستخدم في بلدية الكويت الأمر الذي قد يتسبب معه زحزحة تلك المواقع عن موقعها الأصلي أو تداخلها مع مواقع أخرى وظهور معوقات على الطبيعة.

والهدف من تنظيمه للوقوف على احتياجات الجهات الحكومية والاجابة على تساؤلات الجهات وشرح الأخطاء والاختلافات في النقاط الاحداثية وأثرها مع استعراض استخدام خدمة Map Service لتحديد حدود المواقع والاحداثيات.

وفي ختام الاجتماع اعلن رئيس القطاع المهندس محمد صرخوه ان الفترة القادمة ستعقد خلالها ورش عمل لاستخدام خدمة Map Service لممثلي الجهات الحكومية. والاعداد والتقديم سيكون من خلال فريق عمل إدارة المساحة برئاسة الأستاذة هدى الدابي – مراقب الخرائط والمحفوظات.