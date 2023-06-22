“الجهاز المركزي”: نجاح عملية التسجيل الإلكتروني للحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية

“الجهاز المركزي”: نجاح عملية التسجيل الإلكتروني للحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الخميس نجاح عملية التسجيل الإلكتروني للحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية والتي جاءت “ثمرة تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وقال مدير إدارة المعلومات في (الجهاز المركزي) عبدالله الفرحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ألف مقعد للحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية فقد بادر (الجهاز) بالتواصل مع (الأوقاف) وتم الاتفاق على الربط الآلي مع منصة الوزارة الإلكترونية الخاصة بالحجاج.

وأضاف الفرحان أنه خلال فترة التسجيل تم استقبال 4400 طلب تم اختيار ألف منهم بحسب الشروط التي وضعتها (الوزارة).

ونوه بدور (الربط الآلي) مع الوزارات والهيئات الحكومية في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية.