الليرة التركية

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي بعد رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع

22 يونيو، 2023
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انخفضت الليرة التركية 2.5 بالمئة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، في خطوة تمثل تراجعا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة لكنها جاءت أقل من التوقعات.

وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة. وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23 بالمئة.

المصدر
رويترز
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22 يونيو، 2023
0 33 أقل من دقيقة

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