وزير الدفاع: تقدم الجيوش وتطورها يكمن في تسليحها الحديث وكوادرها البشرية المدربة وكفاءة وتميز قادتها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بأن أساس تقدم الجيوش وتطورها يكمن في تسليحها الحديث وكوادرها البشرية المدربة وكفاءة وتميز قادتها في مواجهة وإدارة مختلف الأزمات والتحديات، وذلك بفضل ما يتمتعون به من تأهيلٍ علميٍ أكاديمي وعمليٍ ميداني يدركون من خلاله حجم المهام والواجبات الموكلة إليها، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في قيادة وحداتها العسكرية ورعاية وإعداد منتسبيها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لديهم.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال رعايته وحضوره صباح اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (27) حيث بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آياتٍ عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالتكليف العميد الركن طيار فيصل حمود الشمري كلمةً رحب فيها براعي الحفل والحضور، وأكد خلالها على أن العلم والمعرفة هما أساس النجاح والتميز ومعيار رقي الامم وازدهارها على جميع الاصعدة وفي كل المستويات بدءاً من المستوى الشخصي مروراً بالمؤسسات وصولاً الى الدولة، ومن هذا المنطلق تهدف كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة إلى تحقيق الريادة في التعليم العسكري على المستوى العملياتي ولكي تكون صرحاً عسكرياً أكاديمياً شامخاً يغرس في نفوس منتسبيه المبادئ والقيم العسكرية النبيلة، ويزرع في عقولهم الفكر المستنير، والعلم العسكري الحديث.

بعد ذلك تفضل راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم، وهنأهم على تميزهم واجتيازهم لهذه الدورة بنجاح معرباً لهم عن فخره واعتزازه برعاية هذا الحفل، كما رحب بالمشاركة الفعالةٍ والمتميزةٍ لضباطِ وزارةِ الداخلية، والحرسِ الوطني، وبالضيوف الأعزاء من ضباط الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعكس مشاركتهم عمق علاقات التعاون والتنسيق والعمل العسكري المشترك بين دولة الكويت ودولهم.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لخريجي دورة القيادة والأركان المشتركة وتمنياتهم لهم بدوام التوفيق والسداد والنجاح، كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة على ما بذلوه من جهود وعمل مخلصٍ دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج كوكبةٍ متميزة من الضباط القادة والذين دعاهم إلى ترجمة الدروس المستفادة من هذه الدورة إلى واقعٍ عمليٍ ميداني ومواصلة العمل على تنمية مهاراتهم القيادية واستكمال مسيرة البناء والتطوير للقوات المسلحة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة.

حضر حفل التخريج وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، والمعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورؤساء المكاتب والملاحق العسكرية لدى البلاد.

الجدير بالذكر بأن عدد الضباط الدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 27 قد بلغ (104) دارس منهم (55) ضابطاً من الجيش الكويتي و(4) ضباط من وزارة الداخلية و (9) ضباط من الحرس الوطني وعدد (36) ضباطاً من منتسبي القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.