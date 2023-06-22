وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بإعادة تعيينه في منصبه

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بإعادة تعيينه في منصبه

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب.

وخلال الاتصال قدم الوزير اللبناني التهنئة للشيخ سالم الصباح بإعادة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة بما فيها المستجدات على الساحة اللبنانية.