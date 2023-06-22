الخطوط الكويتية تعلن توقيع اتفاقية مع “رولز رويس” لصيانة محركات طائرات “إيرباص A330neo”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس توقيع اتفاقية مع شركة (رولز رويس) لتقديم خدمة (توتال كير) التي تتضمن تعزيز صيانة محركات (ترينت 7000) في طائرات (إيرباص إيه 330 نيو) لمنح المحركات الأداء الأمثل والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة.

وذكرت الخطوط الكويتية في بيان ان هذه الاتفاقية ستتيح استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة صحة وأداء المحركات في الوقت الفعلي مما سيسمح بإجراء صيانة استباقية بشكل فعال وتقليل اضطرابات الرحلات الجوية وكذلك ستوفر الوصول في الوقت المناسب إلى قطع الغيار الأصلية وخدمات الإصلاح المتخصصة مما يقلل من تأثير أحداث الصيانة غير المجدولة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “يسعدنا توقيع اتفاقية مع (رولز رويس) والتي ستسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تحسين عمليات محركاتنا وزيادة كفاءة الوقود لدينا وتعزيز خطة الصيانة عبر أسطولنا”.

وأوضح ان ذلك لن يقتصر على خفض التكاليف وزيادة الانتاجية فحسب “بل سيكون له أيضا تأثير إيجابي على عملائنا الكرام من حيث القدرة على التنبؤ بالمشكلات والطوارئ التي قد تواجهنا وإصلاحها بشكل أفضل قبل التسبب في تأخير عمليات التشغيل”.

ومن جهته قال رئيس الطيران المدني في (رولز رويس) روب واتسون في تصريح مماثل ل(كونا) “لدينا علاقة طويلة الأمد مع الخطوط الجوية الكويتية لدعم أسطولها من طراز (إيرباص إيه 330 نيو) لصيانة محركات ترينت 7000 وبالوصول اليوم إلى هذه المرحلة النهائية من توقيع خدمات (توتال كير) تعد خطوة ممتازة”.

وأضاف انه يتطلع إلى دعم الخطوط الجوية الكويتية في توسعها المستمر وتقديم تجربة ركاب عالمية المستوى من خلال تزويدهم بإمكانية التنبؤ واليقين خلال عملياتهم.

يذكر انه سيتم توقيع العقد الرسمي النهائي بناء على الاتفاقية بمجرد الانتهاء من جميع العمليات الإدارية بما يتماشى مع لوائح ونظم الخطوط الجوية الكويتية.

ويعد محرك (ترينت 7000) أحدث إضافة إلى عائلة محركات (رولز رويس) ترينت وهو يتناسب ويعمل حصريا على طائرات (ايرباص 330 ايه نيو) بعد دخوله الخدمة في أوائل عام 2019 حيث يحلق المحرك أكثر من مليون ساعة مما يوفر موثوقية استثنائية وأداء مستداما وتعدد استخدامات مثبتا باستخدام أحدث تقنيات الجيل.