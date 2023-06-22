قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الاسير الفلسطيني كمال جوري في نابلس

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الاسير الفلسطيني كمال جوري في نابلس

22 يونيو، 2023
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فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وقال امين سر حركة (فتح) في (نابلس) محمد حمدان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت المدينة فجر اليوم وحاصرت المنطقة التي يقع فيها منزل الأسير جوري وقامت بتفجيره بزعم مشاركته في تنفيذ عملية اسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي في شهر فبراير الماضي.

وأشار الى ان منزل الأسير يقع في بناية سكنية وان التفجير ألحق اضرارا في الشقق الأخرى.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت الأسبوع الماضي منزل عائلة الأسير أسامة الطويل بزعم مشاركته في تنفيذ العملية ذاتها.

المصدر
وكالات
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22 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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