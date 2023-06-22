الأرصاد الجوية: طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية على فترات تكون مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مابين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة بين أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.