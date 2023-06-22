31 قتيلا في انفجار بمطعم شمال غرب الصين

قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار ناجم عن تسرب للغاز داخل مطعم في مدينة ينتشوان بشمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

ووقع الانفجار عشية مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام يخرج خلالها كثيرون للقاء أصدقاء.

وأظهرت لقطات بثتها قناة “سي سي تي في” الرسمية أكثر من عشرة عناصر إطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

وأوقفت الشرطة تسعة أشخاص من بينهم “صاحب المطعم ومساهمون وموظفون” في أعقاب الانفجار، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية مؤكدة “تجميد أصولهم”.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن “تسرب غاز مسال (…) تسبب بانفجار في مطعم شواء” مساء الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في “حالة حرجة”.

وأصيب اثنان بحروق شديدة واثنان بحروق متوسطة واثنان بخدوش ناجمة عن تطاير الزجاج.

ومن بين القتلى والمصابين طلاب ثانوية ومتقاعدون. والعديد من القتلى قضوا اختناقا على الأرجح بسبب تنشق الدخان، حسبما ذكر موقع ذا بيبر الرسمي نقلا عن مسؤولين لم يسمهم يشرفون على عملية الإنقاذ.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 8:40 مساء (12:40 ت غ) في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا ذات الحكم الذاتي.

شي يطلب إجراء تحقيق

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ “بذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة اجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ودعا شي “إلى بذل الجهود لمعرفة سبب الحادث في أسرع وقت ومحاسبة الأشخاص المسؤولين بموجب القانون”، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن شي قوله: “على جميع المناطق والأقسام المعنية أن تقيم جميع المخاطر … وتعمل على تصحيحها”.

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن أجهزة الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار.

وقالت الوزارة إن السلطات المحلية “على الفور … طلبت تنظيم جهود بحث وإنقاذ شاملة، وتقديم العلاج المناسب للجرحى وتقليل الإصابات قدر الإمكان”.

وانتهت جهود الإنقاذ بحلول الساعة الرابعة من صباح الخميس، وفق الوزارة.

مشاهد فوضى

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلين بملابس ممزقة والجزء العلوي من جسديهما مغطى بالغبار، واقفين في حالة ذهول في شارع مزدحم تغطيه شظايا الزجاج.

وأظهر مقطع آخر سيارات إطفاء وعربات إسعاف تجوب الشوارع المجاورة مطلقة صفاراتها.

ويظهر في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص محتشدين خلف شريط أمني على الجانب الآخر من الشارع.

وتمكنت وكالة فرانس برس من تحديد الموقع الجغرافي للمقاطع من خلال مطابقة صور المباني مع لقطات وسائل الإعلام الحكومية بعد الانفجار.

وكثيرا ما تقع انفجارات وحوادث مميتة في الصين، حيث غالبا ما لا يتم الالتزام بقواعد البناء، بينما يصعّب البناء غير الشرعي المنتشر على نطاق واسع على الناس الفرار من مبان مشتعلة.

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم هذا الشهر بعد سلسلة انفجارات ناجمة عن ألعاب نارية استهدفت مبان سكنية في مدينة تيانجين بشمال الصين.

وقضى 17 شخصا في حريق بمطعم في مدينة تشانغتشون (شمال شرق) في أيلول/سبتمبر العام الماضي، بحسب السلطات المحلية.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، أدى انفجار ناجم عن تسرب غاز محتمل إلى تدمير مبنى في مدينة تشونغتشينغ ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.

وقتل 25 شخصًا في انفجار ناجم عن الغاز في مجمع سكني في شيان بإقليم هوبي في حزيران/يونيو 2021، طال أيضا مبنى من طابقين يكتظ بالمتسوقين.