سفارة الكويت: لا مواطنين كويتيين بين جرحى الانفجار الناجم عن الغاز بأحد مباني باريس

أفادت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا اليوم الأربعاء بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في باريس وعدم وجود أي منهم مبدئيا بين جرحى الانفجار الناجم عن الغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية.

وقالت في بيان صحفي إنه “في ضوء الانفجار الذي وقع مساء اليوم بأحد المباني في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب انفجار غاز تفيد سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في العاصمة باريس وذلك على إثر الاتصالات التي قامت بها مع الجهات الرسمية الفرنسية والتي أكدت مبدئيا عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار”.

ودعت المواطنين المتواجدين في العاصمة باريس إلى ضرورة “توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية الفرنسية والتواصل مع السفارة حال طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ (0033670673834)”.