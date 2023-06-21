وزير التعليم: معرض التصميم الهندسي أسهم بإنتاج آلاف المشروعات الهندسية المبتكرة بمشاركة طلبة الجامعة

قال وزير التعليم الدكتور حمد العدواني اليوم الأربعاء إن معرض التصميم الهندسي الذي تنظمه جامعة الكويت يعد وجهة علمية وهندسية إذ أنتج نحو ثلاثة آلاف مشروع هندسي مبتكر بمشاركة طلبة الجامعة في الأعوام السابقة.

جاء ذلك في كلمة نيابة عن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء راعي النسخة الـ44 من المعرض المقام بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويستمر ثلاثة أيام في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية ويشهد مشاركة 122 مشروعا هندسيا مبتكرا.

وأعرب الوزير العدواني عن الفخر بـ”الكواكب الوطنية” من خريجي جامعة الكويت التي تضخ منذ إنشائها في عام 1966 إلى سوق العمل شباب مؤهل يسهم ولا يزال في نهضة الوطن.

ودعا الطلبة والخريجين إلى التسلح بالخبرات العلمية والهندسية والفنية العالية لاكتساب مهارات تسهم في بناء جيل واع يحقق التنمية لا سيما أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة للتحصيل العلمي.

من جهته أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي في كلمة ألقاها إن خريجي (الجامعة) أثبتوا قدراتهم في مختلف التخصصات بسوق العمل.

وأشاد الرشيدي بالمهندسين المشاركين في المعرض وبمشروعاتهم التي تعكس قدراتهم العالية على إحداث التأثير الإيجابي لا سيما في المجالات الهندسية.

ورأى أن “(الهندسة والبترول) كلية رائدة بمنتسبيها وأعضائها وبرامجها ومختبراتها وبخريجيها المفضلين لدى كافة جهات العمل في الدولة”.

من جانبه قال القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور خالد الهزاع في كلمة مماثلة إن معرض التصميم الهندسي الحالي يستكمل مسيرة 22 عاما منذ انطلاقه منوها بالتطور الذي يشهده وبمستوى المشروعات المشاركة.

وأضاف الهزاع أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركات من دول خليجية معربا عن الفخر بإنجازات مهندسي المستقبل الذين نطمح أن يواصلوا بناء هذا الوطن المعطاء.

بدوره رحب مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي بالحضور في “أكبر تجمع هندسي يضم مهندسي ومهندسات جامعة الكويت الذين يقدمون 122 مشروعا مبتكرا تضم برمجيات التصماميم الهندسية والتطبيقات المعرفية”.

وأضاف الركيبي أن المعرض الذي “يمثل قاعدة وابتكارا” أسسته كلية الهندسة والبترول قد نتج عنه تخريج أكثر من 15 ألف مهندس ومهندسة وقدم أكثر من ثلاثة آلاف مشروع هندسي وطني منذ 2001.

وأكد حرص القائمين على المعرض على تقديم أكثر من سبع جوائز تخصصية جائزة من مؤسسة التقدم العلمي ترتبط بأسس التصميم الهندسي وست جوائز تخصصية ذات علاقة بالهندسة وجوائز أخرى لها ارتباطا وثيقا بالأولويات الوطنية في المشاريع الهندسية الهادفة لإصلاح البنى التحتية ضمن خطة عمل وضعتها وزير الأشغال الدكتورة أماني بوقماز وكذلك إسهامات مهندسي ومهندسات جامعة الكويت.

ورأى أن مشروعات (المعرض التصميم) تعود مشاركة في بناء الوطن تترجم من خلال سبعة عناصر هندسية منبثقة من الأولويات الوطنية مثل الأمن الإلكتروني وإعادة التصنيع والتدوير والماء والغذاء وتحسين جودة العمل والمعيشة والقيم الرقمية.