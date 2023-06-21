جندوجان لاعب سيتي سينضم لبرشلونة في انتقال مجاني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء أن إيلكاي جندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي سينضم لبرشلونة في انتقال مجاني.

وسيرحل جندوجان عن سيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت سبع سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها خمسة ألقاب للدوري المحلي.

وكان جندوجان أول لاعب يضمه بيب جوارديولا بعد توليه تدريب سيتي في 2016 رغم أن اللاعب الألماني كان يعاني حينها من إصابة في الركبة أثناء وجوده مع بروسيا دورتموند.

وأثبت جندوجان أنه رجل المناسبات الكبيرة مع سيتي خاصة في آخر موسمين حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة في مسيرة ناديه.

وسيترك جندوجان سيتي بعدما خاض أكثر من 300 مباراة وسجل 60 هدفا.

وسيمثل جندوجان إضافة كبيرة لتشكيلة المدرب تشابي في برشلونة خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس عقب 18 عاما في صفوف بطل إسبانيا.

وأحرز برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي لكنه فشل في العبور من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخرج من قبل نهائي كأس الملك.