العداء الكويتي يعقوب اليوحة

العداء الكويتي يعقوب اليوحة يحرز ذهبية 110 أمتار حواجز في البطولة العربية لألعاب القوى

21 يونيو، 2023
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أحرز العداء الكويتي يعقوب اليوحة اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية لمسابقة 110 أمتار حواجز ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في مدينة مراكش المغربية.

ويأتي هذا الانجاز للعداء الكويتي ليضاف الى انجاز مواطنته عائشة الخضر التي حققت امس الثلاثاء رقما وطنيا في الوثب الطويل بواقع 45ر5 متر لتتعزز الآمال بامكانية تحقيق المنتخب الكويتي المشارك في البطولة نتائج ايجابية.

يذكر ان العداء اليوحة فاز مرات عديدة بهذا اللقب العربي ومثل الكويت في تظاهرات عالمية وينتظر ان يمثلها في المستقبل خاصة في بطولة آسيا وبطولة العالم بالاضافة الى بطولة العالم داخل الصالة.

وانطلقت امس الثلاثاء منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للكبار بمشاركة عدائين وعداءات من 16 دولة عربية بينها دولة الكويت وتستمر حتى 24 يونيو الجاري.

المصدر
كونا
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21 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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