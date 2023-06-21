وزارة الصحة: نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي “Impella 5.5” في الكويت

وزارة الصحة: نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي “Impella 5.5” في الكويت

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي (Impella 5.5) في الكويت “وهي الثانية على مستوى الوطن العربي” لمواطن في العقد السادس من العمر بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المريض تعرض لأزمة قلبية حادة وتم نقله إلى المستشفى الصدري الذي استمر بعمل إنعاش للقلب لمدة 50 دقيقة والقيام بالإجراءات اللازمة التي شملت عمل قسطرة قلبية عاجلة في وقت قياسي وتركيب خمس دعامات في الشرايين.

وأضافت أن الجهود تكللت باستعادة نبضات القلب ووضع المريض على جهاز الرئة الصناعية (ECMO) إلى أن استقرت الحالة الصحية.

مركز سلمان العبدالله الدبوس للقلب

وأشارت إلى أن الفريق الطبي في المستشفى الأميري تابع في مرحلة لاحقة مراحل العلاج التأهيلي (الرئوي والقلبي) لضمان استقرار وتحسن الحالة ومن ثم نقله إلى مركز (سلمان الدبوس) للقلب لاستكمال مراحل العلاج.

وذكرت الوزارة أن الحالة الصحية للمريض في طور التعافي مشيدة بكافة الجهود التي بذلت لإنقاذ حياته والأداء المهني للطواقم الصحية المشاركة في هذا العمل السامي.

وقال البيان إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ثمن بدوره جهود الهيئة الصحية ممثلة بأطباء وجراحي القلب وأطباء التخدير والهيئة التمريضية ومختلف المهن الطبية المساعدة التي تعاملت مع الحالة وفق أفضل المعايير المهنية.

وضم فريق العمل الدكتور خالد المري من المستشفى الصدري والدكتور محمد الجارالله والدكتور فيصل الرومي من المستشفى الأميري والبروفيسور رياض الطرزي والدكتور أحمد الخرازة والدكتور محمد عطالله والدكتور نائل الصراف من مركز (سلمان الدبوس) للقلب.