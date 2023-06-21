حكومة الاحتلال تقرر بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب نابلس

اعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء انه اتفق مع وزراء في حكومته على التخطيط لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (عيلي) المقامة على أراضي جنوب (نابلس).

ونقلت قناة (أي 24) الناطقة باللغة العربية عن بيان أصدره مكتب نتنياهو انه “اتفق مع وزير الجيش يوآف جالانت ووزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على التخطيط الفوري لبناء 1000 وحدة استيطانية في موقع عملية إطلاق النار يوم امس والتي اسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة اخرين بجروح”.

وجاء في البيان أن “ردنا على الهجوم هو ضربه بشده وبناء ارضنا من جديد” على حد زعمهم.