الأمم المتحدة: للكويت دور ريادي في دعم الأوضاع الانسانية الحرجة في العالم

قالت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس إن دولة الكويت لها دور ريادي في دعمها اللا محدود للأوضاع الإنسانية الحرجة حول العالم.

جاء ذلك في كلمة كليمنتس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي أقامته المفوضية ووزارة الخارجية الكويتية.

وأوضحت كليمنتس أن ما تقوم به الكويت عملت في هذا الجانب على دعم الحلول السياسية ووضع الحلول الاقتصادية المبتكرة والمستدامة في الدول المنكوبة إضافة إلى دعمها السخي لتحفيف العبء عن المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الصراعات السياسية والحروب.

وأضافت أنها قامت خلال زيارتها للكويت بمقابلة العديد من المسؤولين في عدة جهات مثل بيت الزكاة الكويتي وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية وبيت السدو مشيدة بدور أفراد الشعب الكويتي والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص ودور الزكاة والوقف الخيري والصدقات في دعم مبادرات المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة للمنكوبين واعطائهم الأمل للاستمرار في الحياة.

وأفادت بأن يوم اللاجئ العالمي يأتي لتسليط الضوء على نضال وحاجات اللاجئين الذين اضطروا للفرار من الصراعات والحروب والاضطهاد حول العالم وهو يوم يتيح “الفرصة للحديث عن أحلامهم في تحقيق حياة أفضل وحياة عادية يستطيع الأطفال فيها الذهاب الى المدرسة وذويهم الى العمل لتوفير قوتهم”.

وبينت أنه على الرغم من الدعم المستمر من العديد من الجهات العالمية والدول الا أن التمويل “لا يزال لا يغطي الحاجة المتنامية على الصعيد العالمي” مؤكدة أن يوم اللاجئ العالمي هو “صرخة لحث العالم للتضافر والعمل معا من أجل حل الوضع اليائس الذي تواجهه ملايين العائلات”.

وعن ما يسمى ب”الكوارث المنسية” أكدت كليمنتس سعي المفوضية للاستمرار بالتذكير بالكوارث الانسانية من خلال تقارير دورية وحملات إعلامية ونشاطها المباشر المتواجد في 550 موقعا في 135 دولة في العالم لإعادة تسليط الضوء عليها.

يذكر أن الكويت تبرعت ب17 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل جهودها في تخفيف المعاناة في تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع فيهما بداية العام الحالي وقدمت 5ر18 مليون دولار لمساندة عمل المفوضية في المناطق المنكوبة.

وكانت قاعة (الشيخ صباح الأحمد الكبرى) بوزارة الخارجية شهدت في وقت سابق اليوم الاحتفاء بيوم اللاجئ العالمي الذي أقامته وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى دولة الكويت وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.