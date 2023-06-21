سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية الإيراني بمناسبة زيارته للبلاد

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في قصر بيان اليوم معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيرها.

حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات.