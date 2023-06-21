مشروع مشترك بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون بتوجيه مجلس الوزراء

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس، عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على المشروع الذي قدمه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف طلبة مرحلة الثانوية (الصف العاشر والحادي عشر) خلال شهري يوليو وأغسطس في الجمعيات التعاونية بناء وفق مجموعة من الضوابط وبهدف استثمار أوقات فراغهم وإكسابهم الثقة بالنفس وخبرات العمل والاحتكاك بفئات المجتمع.

وثمن الفارس دعم وزارة الشئون من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وسرعة الاستجابة وتسهيل عملية تطبيق هذا المشروع على الجمعيات التعاونية وقال ان المشروع يستفيد منه نحو 10 ألاف طالب ويقتصر على المساهمين وابنائهم وأحفادهم القاطنين في منطقة الجمعية التعاونية التي سيلتحق به الطالب وسوف يتقاضى كل طالب مكافأة تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار حسب تقدير كل جمعية وتصرف بعد تدقيق المراقب الإداري وسيكون الدوام لمدة 4 ساعات مع استخدام نظام البصمة في الحضور والانصراف.

وأوضح الفارس، أنه في حالة كان عدد المتقدمين أكبر من استيعاب الجمعية، ستجري قرعة تحت إشراف المراقب الإداري وفي حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما سيتم توزيع المتقدمين على مجموعتي عمل واحدة في يوليو والثانية في شهر أغسطس.