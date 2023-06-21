سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوبا تتضمن دعوة للمشاركة بقمة مجموعة ال77 والصين تسلمها وزير الخارجية

21 يونيو، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس جمهورية كوبا الصديقة ميغيل كانيل تتضمن الدعوة للمشاركة في قمة مجموعة ال77 والصين والمقرر عقدها في العاصمة الكوبية هافانا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقاءه بسفير جمهورية كوبا لدى دولة الكويت خوسيه سانشيز اليوم الأربعاء.

المصدر
كونا
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21 يونيو، 2023
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