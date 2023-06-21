“زين” تُقدّم عرضها المجاني السنوي لضيوف الرحمن

أعلنت زين عن تعاونها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم عرضها المجاني السنوي لضيوف الرحمن، والذي تُقدّم من خلاله أعلى باقاتها للتجوال مجاناً لجميع عملاء الدفع الآجل والمُسبق المُسجّلين في الحملات الرسمية لأداء فريضة الحج هذا العام، لتتيح لهم فرصة التواصل مع أحبّائهم من غير أي تكلفة من جانبهم عبر استخدام الإنترنت والمكالمات الصوتية أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقام كل من مدير إدارة التجوال والبيع بالجملة في زين الكويت محمد الساير ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بالشركة حمد المصيبيح مؤخّراً بزيارة مكتب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المُساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر المطيري، وذلك لبحث سبل هذا التعاون وإنجاح هذه البادرة التي تُطلقها زين في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها لإبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصالٍ دائمٍ مع أقاربهم وأحبّائهم بشكلٍ مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج.

وتُقدّم زين لجميع عملائها الحجاج (المُسجّلين في الحملات الرسمية والمعتمدة بالدولة) كل من إنترنت ومكالمات التجوال مجاناً عند اشتراكهم في باقة التجوال بلس الأسبوعية للدفع الآجل أو المُسبق (قيمتها الأصلية 13 د.ك أسبوعياً).

وتشمل الباقة 30 دقيقة محلية و30 دقيقة إلى الكويت و30 رسالة نصية قصيرة SMS أسبوعياً، بالإضافة إلى إنترنت بسعة 3 جيجابايت يومياً (تُطبّق شروط الاستخدام العادل يومياً بعد استنفاد السعة ثم تنخفض السرعة حتى نهاية اليوم)، علماً بأن العرض يستمر من تاريخ 22 يونيو وحتى 5 يوليو 2023، ويسري العرض خلال تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج.

وتحرص زين على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، والتي تُشاركهم من خلالها فرحة المناسبات والمواسم المُختلفة، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تُحقق المشاركة الفعّالة وتُقدّم قيمة مُضافة للمجتمع.