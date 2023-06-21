نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح

وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره القطري للتهنئة بتوليه منصبه الجديد

21 يونيو، 2023
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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة الدكتور خالد بن محمد العطية هنأه فيه بمناسبة توليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي ان الشيخ أحمد الفهد عبر عن بالغ شكره وتقديره لهذا الاتصال الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بدولة قطر الشقيقة.

وأضافت أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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21 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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