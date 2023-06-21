بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7045 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 129 مليون سهم عبر 8097 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون دينار (نحو 8ر101 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 2ر45 مليون سهم عبر 2596 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 15ر15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 11ر12 نقطة ليبلغ مستوى 09ر7833 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 8ر83 مليون سهم عبر 5501 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 3ر86 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 14ر14 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5357 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2018 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 9ر13 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(الإماراتية) و(المساكن) و(أركان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(وطني) و(المتكاملة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(تحصيلات) و(بوبيان ب) و(الأولى) الأكثر انخفاضا.