إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 20 طن من المواد الاغاثية وسيارتي اسعاف

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد ال16 من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها حمولة 20 طن من المواد الاغاثية والملابس وسيارتي اسعاف.

واكد مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم.

واوضح ان طائرة المساعدات تحمل على متنها 20 طن من المواد الغذائية والملابس التي تبرعت بها جمعية الهلال الاحمر الكويتي اضافة الى سيارتي اسعاف التي تبرعت بهما الجمعية الكويتية للاغاثة.

واكد ان هذه المساعدات الانسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع الكويت مع الشعب السوداني الشقيق وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والازمات الانسانية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.