وزارة الصحة: التشغيل الفعلي لعيادات بعثة الحج اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الصحة عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات بالعيادات الطبية في مقر بعثة الحج بالنسيم والبدء بالتشغيل الفعلي اليوم لفريق الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الحملات الكويتية.

وقال رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية الدكتور عبدالرحمن المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الفريق يضم أطباء ومفتشين صحيين وفنيي طوارئ طبية وأعضاء من الهيئة التمريضية وصيادلة وإداريين.

ولفت الى انه يضم أيضا الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية والذين يقدمون خدمات الرعاية الأولية لحجاج الحملات وتحويل الحالات التي تتطلب ذلك إلى عيادات فريق الخدمات الطبية بالنسيم.

واضاف المطيري إن فريق الخدمات الطبية يقوم حاليا بتوزيع الأدوية المخصصة على حملات الحج الكويتية من مقر البعثة بالنسيم كما تم توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى التحويل المستشفى.

بدوره قال نائب رئيس الفريق مغير الشمري ان هناك تنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية فضلا عن تنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية بالمملكة لحماية حجاج بيت الله الحرام والمحافظة على صحتهم.

ودعا الحجاج وحملات الحج الكويتية الى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية والتواصل المستمر مع فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية طوال فترة أداء مناسك الحج.

وأضاف الشمري ان الوزارة تحرص على تقديم الخدمات الوقائية التي تتمثل في توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر في مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في جميع المحافظات وتوزيع الكرت الصحي على الحجاج وتنظيم الحملات التوعوية التي تم تدشينها خلال موسم الحج والإجابة عن أسئلة الحجاج ونشر الوعي الصحي فيما بينهم.

متابعة لحالة الحجاج الصحية

من الكادر الصحي العامل بالبعثة الكويتية

من الكادر الصحي العامل بالبعثة الكويتية