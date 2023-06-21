سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وسط الاشتباكات بين قوات الاحتلال واهالي مدينة جنين

استشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في جنين

21 يونيو، 2023
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استشهدت فتاة فلسطينية صباح اليوم الأربعاء متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال على مدينة (جنين) ومخيمها الاثنين الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الفتاة سديل نغنغية (15 عاما) استشهدت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أطلقها الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين وبقيت تعاني جروحا خطيرة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا العدوان الأخير على (جنين) ارتفع إلى سبعة شهداء وأكثر من 90 جريحا بينهم 20 في حال حرجة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الحالي ارتفع الى 174 شهيدا.

المصدر
وكالات
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21 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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