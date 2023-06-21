وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

21 يونيو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الإعتداءات المستمرة والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

المصدر
كونا
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21 يونيو، 2023
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