6 ميداليات للكويت في منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب العالمية في برلين

6 ميداليات للكويت في منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب العالمية في برلين

حقق الأولمبياد الخاص الكويتي اليوم الثلاثاء 6 ميداليات منها 3 ذهبيات و3 فضيات في رياضة الدراجات الهوائية ورفع الأثقال والفروسية ضمن منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص المقامة في برلين.

وقالت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التتويج إن الإنجاز الكبير اليوم جاء نتاج تدريبات مكثفة وثمار حرص الطاقم الفني والإداري بالتعاون مع اللاعبين بهدف تحقيق الفوز ورفع راية البلاد في المحافل الرياضية المختلفة.

وأكدت الزواوي أن اليوم الثاني للمنافسة شهد تقدما ملحوظا للفريق الكويتي في ظل منافسة شديدة من الفرق الاخرى المشاركة في الدورة مبينة أن جميع لاعبي الفريق يتمتعون بمهارات ولياقة عالية مكنتهم من خوض التجربة بكل شجاعة وإقدام.

وأوضحت أن المنتخب الكويتي حقق 3 ميداليات ذهبية منها ميدالية بسباق الدراجات للاعبة منار العلوي وميداليتين برفع الأثقال للاعب سلمان شهاب الذي حقق كذلك ميداليتين فضيتين للعبة ذاتها وميدالية فضية واحدة للاعبة بسمة البصيلي برياضة الفروسية.

من جانبه أكد لاعب رفع الأثقال سلمان شهاب في تصريح مماثل ل(كونا) حرص المدرب على تهيئته لخوض المنافسة الأمر الذي مكنه من تحقيق أربع ميداليات اثنتان منها ذهبية و2 فضية ما أسهم في إصراره على تحقيق المزيد من الميداليات.

وقال شهاب إن متابعة رئيسة الوفد والطاقم الإداري والفني للفريق مكنته مع زملائه من تجاوز مخاوف قد تكون عائقا أمام تحقيق الإنجاز مبينا أنه يخوض التجربة العالمية بإرادة أكبر لاسيما أنها منافسة باسم البلاد.

بدورها أهدت لاعبة الدراجات الهوائية ومحققة الميدالية الذهبية بالمنافسة منار العلوي ل(كونا) الإنجاز إلى دولة الكويت وقيادتها الرشيدة وإلى الطاقم الفني والإداري للفريق وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي مثمنة دوره في الدعم والتشجيع للاعبين المشاركين.

وقالت العلوي إنها رغم مواجهتها لمنافسة شديدة أمام الفريق الهولندي للدراجات والمعروف بمهارته العالية إلا أنها تمكنت من التغلب على مخاوفها وإحراز الميدالية الذهبية بمنافسات الطريق (15 كيلومترا) دراجات.

وأشارت إلى أنها ستشارك يوم غد بمسابقة (5 كيلومترات) دراجات يليه في 25 يونيو الجاري سباق (10 كيلومترات) مؤكدة أن هذين السباقين بحاجة إلى لياقة وتمكن أكبر لاجتيازهما.

وتحدثت لاعبة الفروسية بسمة البصيلي ل(كونا) فقالت إنه رغم هطول الأمطار اثناء المنافسة فقد تمكنت من إحراز الميدالية الفضية بسبب التدريبات المتواصلة والإصرار على تحقيق الإنجاز.

وثمنت البصيلي دور الأولمبياد الخاص الكويتي ونادي (الطموح) الرياضي في تشجيع الرياضيين وتهيئة السبل لإحراز أفضل النتائج معربة عن سعادتها بتحقيق الميدالية في الدورة العالمية.

وبذلك يرتفع مجموع الميداليات الكويتية في اليوم الثاني لدورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص ال16 المقامة في العاصمة الألمانية برلين إلى 7 ميداليات في رياضات مختلفة.