الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين مجلس التعاون يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين

20 يونيو، 2023
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اعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته واستنكاره لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وشدد البديوي في بيان اصدرته الامانة العامة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني موضحا ان هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للاعراف والقوانين الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو حل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر
وكالات
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20 يونيو، 2023
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